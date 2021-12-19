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Нутрициолог рассказала про несовместимые продукты

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Продукты для одного приема пищи надо подбирать так, чтобы в желудке они переваривались с одинаковой скоростью. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Муравская в воскресенье, 19 декабря.

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«Вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животными (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом), с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками», — заявила она «РИА Новости».

По словам Муравской в том случае, если вместе окажутся несовместимые продукты, то переваривание отнимет пищи много энергии.

«Происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения, брожения. Пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, развиваются различные заболевания», — предупредила нутрициолог.

18 декабря нутрициолог Алена Степанова рассказала, что в период зимних холодов можно принимать витамины С и D, также необходимо следить за рационом питания и не употреблять сладкое в большом количестве. Она посоветовала больше гулять на свежем воздухе и отметила, что назначить дозировку витаминов должен специалист.

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