Суд взыскал более 400 тыс. рублей с Любови Соболь

Симоновский суд Москвы взыскал с экс-юриста ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана Минюстом РФ иноагентом) Любови Соболь более 400 тыс. рублей судебных расходов по иску бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила «Известиям» в четверг, 30 декабря, пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

«Суд взыскал с Любови Соболь судебные расходы в размере 402 616 рублей», — уточнила Швадченко.

В начале апреля суд частично удовлетворил иск бизнесмена к Любови Соболь и взыскал с нее в его пользу 500 тыс. рублей в качестве морального вреда, а также потребовал удалить из Twitter порочащие его публикации. Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.

В ноябре правоохранители начали проверку высказывания Соболь в адрес Пригожина. Как стало известно, с заявлением о распространении о нем ложной информации обратился сам бизнесмен. По его словам, высказывания Соболь являются ложными и порочат его честь и достоинство. Речь идет о сведениях, опубликованных в августе 2020 года.

Вместе с тем 2 декабря 2021-го Симоновский суд Москвы заменил условные исправительные работы Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, на реальные. Уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия») в отношении юриста было возбуждено 25 декабря 2020 года.

По данным следствия, Соболь неоднократно пыталась незаконно попасть в квартиру пенсионерки, которая проживает на востоке Москвы. Отмечалось, что после двух неудачных попыток проникновения она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка открыла дверь, Соболь оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. Обойдя комнаты и засняв этот процесс на телефон, она покинула помещение.