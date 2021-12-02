Суд заменил Соболь условное наказание на реальное

Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условные исправительные работы, которые были назначены экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана Минюстом РФ иноагентом) Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, на реальные. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил журналистам ее адвокат Андрей Воронин.

В апреле Соболь приговорили к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Сообщалось, что приговор является условным.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия») в отношении юриста было возбуждено 25 декабря 2020 года.

По данным следствия, Соболь неоднократно пыталась незаконно попасть в квартиру пенсионерки, которая проживает на востоке Москвы.

Отмечалось, что после двух неудачных попыток проникновения она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка открыла дверь, Соболь оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. Обойдя комнаты и засняв этот процесс на телефон, она покинула помещение.