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Хирург развеял мифы об аппендиците

Хирург Нурписов рассказал, как не пропустить аппендицит
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Врач-хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Аглам Нурписов рассказал «Известиям» об основных заблуждениях, связанных с аппендицитом, а также о том, как не пропустить эту патологию.

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Специалист привел статистику, согласно которой аппендицит возникает примерно у 5–10% всех жителей планеты.

Одним из самых частых заблуждений является то, что развитие острого аппендицита можно предупредить. Например — заранее удалить аппендикс. Нурпислв отметил, что операция должна проводиться только по показаниям, то есть при воспалении аппендикса и болевых ощущениях. Любое необоснованное вмешательство может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«К тому же доказано, что аппендикс — это вовсе не «лишний отросток», а важная часть организма, выполняющая определенные функции: защитную (влияет на иммунитет), секреторную, гормональную. Так, в первой половине ХХ века проводились плановые профилактические вмешательства по удалению аппендикса. Опыт показал, что после подобных операций люди чаще других были подвержены инфекционным заболеваниям, а также хроническим патологиям кишечника», — объяснил Нурписов.

Еще одно заблуждение заключается в том, что развитие аппендицита возможно только у детей и подростков. Это неверно, поскольку патология никак не зависит от возраста и может возникнуть как у молодых, так и у пожилых людей, уточнил врач. Причем люди в возрасте переносят ее тяжелее, поскольку у них, как правило, имеется еще ряд сопутствующих заболеваний.

Также бытует мнение, что спровоцировать развитие аппендицита может употребление семечек. Однако эта взаимосвязь не доказана. Как не доказано и то, что образ жизни, стресс, тяжелая физическая работа или какие-либо кулинарные пристрастия могут увеличить риск заболевания.

Существует и ошибочное убеждение, что симптомы аппендицита у всех одинаковые и поэтому болезнь пропустить невозможно. Например, считается, что боль обычно локализуется справа в нижней части живота — у большинства людей аппендикс действительно располагается в правой подвздошной области.

«Однако коварство этого заболевания состоит в том, что оно может возникнуть в любом месте брюшной полости. Кроме того, симптомы аппендицита могут быть схожи с другими патологиями, что существенно усложняет постановку диагноза. Помимо непрекращающейся боли в животе, у больных наблюдаются повышение температуры тела, тошнота, рвота, общая слабость и недомогание», — добавил хирург.

Аппендицит протекает очень быстро и чреват осложнениями, опасными для жизни. Поэтому врач рекомендовал при возникновении любых болей в животе обратиться за медицинской помощью.

25 ноября врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Марина Малыгина рассказала «Известиям», какие признаки говорят о наличии аппендицита. По ее словам, при аппендиците максимальная болезненность появляется между пупком и правой подвздошной костью. Бывает также расположение аппендикса в нижней части таза, тогда у мужчин он будет имитировать воспаление мочевого пузыря, а у женщин воспаление аппендикса легко перепутать с воспалением придатков.

Также бывает, что аппендикс приподнят к правому подреберью, ближе к печени, тогда боль будет чуть ниже правого подреберья. Если аппендикс расположен за слепой кишкой, то при воспалении он будет давать боль в пояснице с иррадиацией в пах, область таза и ногу.

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