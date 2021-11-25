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Гастроэнтеролог назвала первые признаки аппендицита

Гастроэнтеролог Малыгина перечислила первые признаки аппендицита
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Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Марина Малыгина рассказала «Известиям», какие признаки говорят о наличии аппендицита.

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Аппендикс — это червеобразный отросток, который находится в начальном отделе толстой кишки (на конце слепой кишки), его длина достигает 7–10 см. В нем находятся клетки кишечника, а также лимфоидные клетки, которые обладают свойствами защищать организм человека от инфекции. Его можно назвать частью иммунной системы организма. Расположен аппендикс обычно на середине расстояния между пупком и правой подвздошной костью.

По словам врача, в группу риска по воспалению червеобразного отростка входят люди с очагами хронической инфекции, например с хроническим тонзиллитом; страдающие затяжными простудными заболеваниями; пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кариесом. В результате по току крови инфекция попадает в аппендикс и вызывает в отростке воспалительный процесс-аппендицит.

При аппендиците максимальная болезненность появляется между пупком и правой подвздошной костью. Бывает также расположение аппендикса в нижней части таза, тогда у мужчин он будет имитировать воспаление мочевого пузыря, а у женщин воспаление аппендикса легко перепутать с воспалением придатков. Также бывает, что червеобразный отросток приподнят к правому подреберью, ближе к печени, тогда боль будет чуть ниже правого подреберья. Если аппендикс расположен за слепой кишкой, то при воспалении он будет давать боль в пояснице с иррадиацией в пах, область таза и ногу.

«Болевой синдром при аппендиците внезапный с постепенным нарастанием интенсивности боли, далее он может стать невыносимым и протекает по типу колики. По прошествии времени боль будет сопровождать человека, пока функционируют нервные окончания отростка, затем они погибают и болевой синдром ослабнет. Но в таком случае успокаиваться не стоит. Аппендицит не «рассосется». Наоборот, притупление или прекращение боли — это основания для немедленной госпитализации при аппендиците», — рассказала Малыгина.

У острого аппендицита есть также и другие симптомы — повышение температуры до 37,2–38,0 градусов, общее недомогание, ухудшение аппетита, далее может появиться тошнота, однократная рвота, желтый налет на языке.

Самим проводить глубокое ощупывание живота нельзя, потому что есть опасность разорвать воспаленный аппендикс, в результате чего разовьется перитонит.

«При подозрении на «острый аппендицит» нельзя медлить с обращением к врачу, потому что нужна экстренная госпитализация в стационар, и при подтверждении диагноза первоочередное лечение одно — экстренная операция», — заключила Малыгина.

Ранее заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер опроверг миф, что употребление семечек может спровоцировать развитие аппендицита.

Более того, по словам Кригера, факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, вообще неизвестны. При этом способ лечения острой формы аппендицита всегда остается один — хирургический, но проводить полостное вмешательство «для профилактики» не стоит.

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