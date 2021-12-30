Прямой эфир
Экономика
Силуанов заверил в отсутствии планов повышать налоги в течение трех лет
Мир
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
Политика
В МИД РФ подтвердили дату переговоров с США 10 января
Общество
Попова рассказала о тест-системе на выявление штамма «Омикрон»
Мир
Захарова заявила о недостаточных усилиях ЕС по деэскалации в Европе
Общество
Ученые выявили меньшую смертность от штамма «Омикрон»
Мир
Путин выразил надежду на эффективный диалог РФ и США
Мир
Депутат рады объяснил причину переговоров об Украине без ее участия
Авто
В ГИБДД напомнили о санкциях за управление незарегистрированным авто
Мир
Немцы раскритиковали власти ФРГ за потакание Украине в газовом вопросе

Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Ялте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ялте в жилом доме взорвался газовый баллон, после чего начался пожар.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали женщина с ребенком. Еще один человек был эвакуирован из здания.

Ранее, 23 декабря, пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в столице Грузии. Уточняется, что инцидент произошел в тбилисском районе Глдани. По предварительным данным, причиной взрыва стала открытая газовая плита.

22 декабря в квартире жилого дома в Каспийске произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе ребенок. Все они получили термические ожоги лица и рук.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021