Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Ялте

В Ялте в жилом доме взорвался газовый баллон, после чего начался пожар.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали женщина с ребенком. Еще один человек был эвакуирован из здания.

Ранее, 23 декабря, пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в столице Грузии. Уточняется, что инцидент произошел в тбилисском районе Глдани. По предварительным данным, причиной взрыва стала открытая газовая плита.

22 декабря в квартире жилого дома в Каспийске произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе ребенок. Все они получили термические ожоги лица и рук.