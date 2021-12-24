Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
Мир
США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года
Мир
Глава ДНР указал на возможность Украины сбрасывать химоружие с беспилотников
Мир
Присяжные в США признали виновной экс-сотрудницу полиции в убийстве темнокожего
Мир
Чехия ужесточит правила въезда туристов из Евросоюза с 27 декабря
Мир
Трое взрослых и двое детей пострадали при взрыве газа в Тбилиси
Мир
Боррель и Кулеба обсудили предложения РФ по безопасности в Европе
Мир
Захарова выразила надежду на соблюдение режима тишины в Донбассе
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь населению Вьетнама
Мир
На Украине возбудили дело против встретившегося с Лукашенко депутата

Трое взрослых и двое детей пострадали при взрыве газа в Тбилиси

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в столице Грузии. Об этом сообщила 23 декабря газораспределительная компания Tbilisi Energy.

Уточняется, что инцидент произошел в тбилисском районе Глдани. По предварительным данным, причиной взрыва стала открытая газовая плита.

«Несколько минут назад из-за невнимательности и оставленной открытой газовой плиты в Глдани произошел взрыв», — сказано в заявлении компании в Facebook.

Tbilisi Energy также опубликовала фотографии из квартиры, в которой произошел взрыв. Судя по кадрам, взрывная волна была настолько мощной, что выбила оконные стекла.

Накануне, 22 декабря, в квартире жилого дома в Каспийске произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе ребенок. Все они получили термические ожоги лица и рук.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021