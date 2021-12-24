Трое взрослых и двое детей пострадали при взрыве газа в Тбилиси

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в столице Грузии. Об этом сообщила 23 декабря газораспределительная компания Tbilisi Energy.

Уточняется, что инцидент произошел в тбилисском районе Глдани. По предварительным данным, причиной взрыва стала открытая газовая плита.

«Несколько минут назад из-за невнимательности и оставленной открытой газовой плиты в Глдани произошел взрыв», — сказано в заявлении компании в Facebook.

Tbilisi Energy также опубликовала фотографии из квартиры, в которой произошел взрыв. Судя по кадрам, взрывная волна была настолько мощной, что выбила оконные стекла.

Накануне, 22 декабря, в квартире жилого дома в Каспийске произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе ребенок. Все они получили термические ожоги лица и рук.