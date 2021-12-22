Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Каспийске

Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Каспийске, пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом 22 декабря сообщает источник «Известий».

По имеющимся данным, инцидент произошел в 9-этажном доме на улице Кавказская. Газ взорвался на третьем этаже. В результате пострадали три человека, включая 10-летнего ребенка. Все они получили термические ожоги лица и рук.

Пострадавших доставили в ожоговое отделение ЦГБ Махачкалы.

Ранее, 7 декабря, один человек получил ожоги после взрыва газа с последующим возгоранием в многоквартирном доме в городе Тогучин Новосибирской области. Из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали с ожогами. Кроме того, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.