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Политолог прокомментировал предстоящий разговор Путина и Байдена

Политолог Лозанский прокомментировал предстоящий разговор Путина и Байдена
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Американский политолог Эдуард Лозанский в четверг, 30 декабря, прокомментировал «Известиям» предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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По его словам, в преддверии очередного разговора президентов Путина и Байдена им нужно вспомнить ключевые моменты переговоров бывшего лидера СССР Никиты Хрущева и экс-президента США Джона Кеннеди, позволившие избежать ядерной войны во время Кубинского ракетного кризиса в октябре 1962 года.

Следует признать, отмечает политолог, что для Байдена ситуация сейчас намного сложнее, чем для Кеннеди. Тогда многие из окружения американского президента настаивали на исключительно жесткой позиции, призывая к уничтожению советских ракет на Кубе и последующему вторжению на остров.

Кеннеди отверг все эти советы и согласился на компромисс с взаимным выводом американских ракет из Турции и Италии при аналогичной эвакуации советских ракет с территории Кубы, отметил эксперт.

«В окружении Байдена в Белом доме и среди членов конгресса есть также много горячих голов, советующих отвергнуть требования России о гарантировании ее безопасности перед лицом наращивания угроз со стороны НАТО и Украины. В то же время Байден не обладает таким авторитетом, как Кеннеди, а в дополнение ему еще и приходится прислушиваться к агрессивной риторике некоторых европейских союзников», — заявил Лозанский.

Исторический пример однопартийца Кеннеди должен вдохновить Байдена на принятие правильного решения — предложить Путину взаимоприемлемые условия для выхода из нынешнего, возможно, самого серьезного кризиса за всю историю отношений России и США, заключил политолог.

В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе предстоящей беседы американский лидер намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в ОБСЕ, а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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