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Диетолог назвала не подходящие для новогоднего стола продукты

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От продуктов, содержащих много соли, стоит отказаться в Новый год. Об этом в эфире радио «Sputnik» в четверг, 30 декабря, сказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

«На новогоднем столе россиян очень много колбас, мясных нарезок и икры. Эти продукты содержат большое количество соли. Она, в свою очередь, задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки», — сказала она.

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Бережная порекомендовала добавить в новогоднее меню больше зелени и овощей. В этих продуктах содержится клетчатка, а также большое количество антиоксидантов и витаминов, добавила врач.

Ранее 30 декабря диетолог Маргарита Королёва назвала блюда для постного новогоднего стола. Специалист отметила, что в Рождественский пост разрешены рыба и морепродукты, поэтому мясные ингредиенты в новогоднем оливье можно заменить на рыбные: к примеру, на крабовые палочки или креветки. Врач также посоветовала добавить в салат топинамбур, что будет особенно полезно людям с метаболическими проблемами. Вместо майонеза Королёва рекомендовала салатную заправку из растительного йогурта в сочетании со специями и ароматными травами. В другие салаты можно для разнообразия добавлять авокадо и иные растительные ингредиенты.

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