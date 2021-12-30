Диетолог назвала блюда для постного новогоднего стола

Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала «Известиям», какими постными блюдами можно заменить традиционный новогодний стол.

Специалист отметила, что в Рождественский пост разрешены рыба и морепродукты, поэтому мясные ингредиенты в новогоднем оливье можно заменить на рыбные: к примеру, на крабовые палочки или креветки. Врач также посоветовала добавить в салат топинамбур, что будет особенно полезно людям с метаболическими проблемами. Вместо майонеза Королёва рекомендовала салатную заправку из растительного йогурта в сочетании со специями и ароматными травами.

В другие салаты можно для разнообразия добавлять авокадо и другие растительные ингредиенты.

«Вместо шашлыка из мяса отлично подойдет овощной. Это и вкусно, и полезно. Что касается напитков, то тот же глинтвейн на соке имеет прекрасный вкус благодаря специям. Совсем не обязательно ему быть алкогольным. Не стоит забывать и про морсы, они подойдут и для детей, и для взрослых. Новый год в первую очередь семейный праздник. В эту ночь нужно радоваться общению с близкими, поэтому алкоголь, в принципе, излишен не только для постящихся, но и вообще для всех людей», — подчеркнула Королёва.

Ранее, 28 декабря, главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал картофельное пюре лучшей закуской к алкогольным напиткам. По словам Брюна, лучше всего закусывать алкоголь картофельным пюре, поскольку картошка является неким абсорбентом, благодаря которому алкоголь медленно всасывается в кровь.

20 декабря Королева рассказала, что салаты должны состоять всего из трех-пяти ингредиентов. По ее словам, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона или сок кислых ягод.

А чтобы сберечь желудок во время празднования Нового года с сопутствующим праздничным столом, за который люди примутся только после полуночи, Королева посоветовала подать на стол несложные салаты из свежих овощей и без майонеза.