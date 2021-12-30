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Диетолог назвала блюда для постного новогоднего стола

Диетолог Королёва рассказала, какие блюда поставить на постный новогодний стол
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Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала «Известиям», какими постными блюдами можно заменить традиционный новогодний стол.

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Специалист отметила, что в Рождественский пост разрешены рыба и морепродукты, поэтому мясные ингредиенты в новогоднем оливье можно заменить на рыбные: к примеру, на крабовые палочки или креветки. Врач также посоветовала добавить в салат топинамбур, что будет особенно полезно людям с метаболическими проблемами. Вместо майонеза Королёва рекомендовала салатную заправку из растительного йогурта в сочетании со специями и ароматными травами.

В другие салаты можно для разнообразия добавлять авокадо и другие растительные ингредиенты.

«Вместо шашлыка из мяса отлично подойдет овощной. Это и вкусно, и полезно. Что касается напитков, то тот же глинтвейн на соке имеет прекрасный вкус благодаря специям. Совсем не обязательно ему быть алкогольным. Не стоит забывать и про морсы, они подойдут и для детей, и для взрослых. Новый год в первую очередь семейный праздник. В эту ночь нужно радоваться общению с близкими, поэтому алкоголь, в принципе, излишен не только для постящихся, но и вообще для всех людей», — подчеркнула Королёва.

Ранее, 28 декабря, главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал картофельное пюре лучшей закуской к алкогольным напиткам. По словам Брюна, лучше всего закусывать алкоголь картофельным пюре, поскольку картошка является неким абсорбентом, благодаря которому алкоголь медленно всасывается в кровь.

20 декабря Королева рассказала, что салаты должны состоять всего из трех-пяти ингредиентов. По ее словам, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона или сок кислых ягод.

А чтобы сберечь желудок во время празднования Нового года с сопутствующим праздничным столом, за который люди примутся только после полуночи, Королева посоветовала подать на стол несложные салаты из свежих овощей и без майонеза.

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