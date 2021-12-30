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Кардиолог назвал полезные для сосудов и сердца продукты

Кардиолог Карабулут перечислил продукты для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы
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Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы человеку необходимо сбалансированно питаться. Об этом изданию Türkiye рассказал кардиолог Ахмет Карабулут.

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По словам специалиста, необходимо включить в ежедневный рацион черный или красный виноград. Будучи мощным антиоксидантом, он разжижает кровь и снижает вероятность образования тромбов. Также виноград уменьшает воспаление сосудов, снижает уровень «плохого» холестерина в крови (липопотреинов низкой плотности, или ЛПНП), пояснил эксперт.

Карабулут отметил, что в красном винограде, в отличие от зеленого, почти в 10 раз больше полезных веществ, но только в том случае, если есть его с косточками.

По словам врача, учитывая большое содержание сахара в винограде, злоупотреблять им не стоит — достаточно одной грозди в день.

Тем, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, кардиолог посоветовал есть гранат или пить гранатовый сок.

По его словам, этот фрукт положительно влияет на гипертоников, а также людей, подверженных стрессам. Кроме того, гранат, так же как и темный виноград, снижает уровень «плохого холестерина» и замедляет развитие атеросклероза, добавил кардиолог.

Кроме того, специалист посоветовал включить в рацион хурму, в которой содержится большой объем клетчатки, а также фосфора, кальция, железа, калия и магния, незаменимых для сердца.

Кроме того, врач отметил, что для здоровья сердца и сосудов полезна сардина — употребление этой рыбы снижает риск образования тромбов.

13 декабря диетолог Ирина Караева рассказала о способе избавиться от отеков. По ее словам, стоит отказаться от молочных продуктов и глютена, но не от воды. Она порекомендовала употреблять продукты из козьего молока или безлактозные продукты. Специалист добавила, что не стоит прекращать пить воду, так как «отеки бывают от обезвоживания организма».

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