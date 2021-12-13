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Диетолог рассказала о способе избавиться от отеков

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Чтобы избавиться от отечности, стоит отказаться от молочных продуктов и глютена, но не от воды. Об этом заявила диетолог-нутрициолог Ирина Караева.

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«Многие жалуются на отеки. Если вы хотите их избежать, стоит отказаться от некоторых продуктов — например, молочных. Цельное молоко, сливки, сыр — все они провоцируют отечность лица», — сказала Караева в интервью «РИА Новости».

Вместо этого диетолог порекомендовала употреблять продукты из козьего молока или безлактозные продукты.

Кроме того, по ее словам, еще одной причиной отечности может быть сахар, так как он повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду.

«Также глютен, поэтому пшеничный хлеб и мучные изделия могут быть одной из главных причин отеков», — заявила нутрициолог.

При этом, по ее словам, не стоит прекращать пить воду, так как «отеки бывают от обезвоживания организма».

«Уберите эти продукты из рациона, начните вести здоровый образ жизни, пейте достаточно воды и ложитесь спать вовремя. И уже через пару недель вас перестанут беспокоить отеки и появится энергия», — заключила эксперт.

Ранее, 9 декабря, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология», врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала «Известиям» о том, что воздействие низких температур, особенно на протяжении длительного времени, вредно для кожи так же, как и сильное солнце. По ее словам, чтобы избежать негативного влияния мороза на кожу, необходим грамотный уход — агрессивные средства лучше заменить на деликатные, все увлажняющие летние крема — на питательные и защищающие.

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