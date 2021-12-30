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Николь Кидман рассказала о роли в фильме «Быть Рикардо»

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Николь Кидман считает, что актриса и продюсер Люсиль Болл, роль которой она сыграла в картине «Быть Риккардо», однозначно была гениальной. Об этом она рассказала «Известиям» в связи с онлайн-премьерой фильма Аарона Соркина «Быть Рикардо».

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«Наш фильм не про шоу Люсиль Болл, которое все хорошо знают, а про нее саму. Про то, что происходило за театральным занавесом. Про женщину, совершившую такой мощный прорыв в индустрии и в сознании общества. Она была однозначно гением. В фильме мы рассказываем историю ее жизни. Но не по традиционной схеме «родился — жил — умер». Иначе это был бы не Аарон Соркин (сценарист и режиссер картины. — Ред.)», — рассказала Кидман.

По словам актрисы, Соркин концентрирует внимание на нескольких главных событиях жизни героини и, маневрируя между ними, показывает самую суть не только ее характера, но и ее партнеров. И это очень необычно. То есть это не биографический фильм, резюмировала Николь Кидман.

В картине разыгрываются события всего одной недели из жизни самой знаменитой голливудской пары Люсиль Болл (Николь Кидман) и Дези Арнаса (Хавьер Бардем), которые не просто были коллегами на съемочной площадке, но и вместе продюсировали самый рейтинговый ситком 1950-х годов «Я люблю Люси». За роль Люси Николь Кидман номинирована на премию «Золотой глобус», а фильм вошел в шорт-лист оскаровской гонки.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Я регулярно впадала в отчаяние»

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