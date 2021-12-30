Теннисист Андрей Рублев объяснил победу на Олимпиаде в Токио

Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев не жалели себя во время Олимпийских игр-2020. Об этом сказал «Известиям» сам Рублев. Он и Павлюченкова завоевали золото в миксте на Олимпиаде в Токио, которая прошла летом 2021 года, будучи перенесенной на год из-за пандемии.

«Много, где сложилось. Мы не жалели себя, боролись за каждый мяч, не важно, против кого играли. Когда играли против опытных парников, у них было чуть больше давления, потому что они вроде как опытные, должны играть парные комбинации, тренировали микст. И должны у нас спокойно обыгрывать, поскольку мы с Настей не парные игроки, никогда вместе не выступали. Возможно, никто не ожидал от нас ничего, думал, что попасть на нас — выгодный вариант. К тому же, и я, и Настя играем очень агрессивно, у нас преимущество в скорости. Всё это сложилось в нашу пользу», — заявил «Известиям» Рублев.



30-летняя Павлюченкова и 24-летний Рублев в финале Олимпиады обыграли другую российскую пару Елена Веснина/Аслан Карацев (6:3; 6:7; 11:13). В ноябре они стали победителями самых престижных командных теннисных турниров в составе сборных России. Павлюченкова с женской командой выиграла Кубок Билли Джин Кинг, Рублев с мужской сборной завоевал Кубок Дэвиса.

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«К миксту на Олимпиаде особенно не готовился»