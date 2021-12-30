Зеленский поручил проверить использование просроченных вакцин на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский после получения петиции с просьбой об отмене принудительной вакцинации дал поручение правительству выяснить, прививали ли граждан страны просроченными препаратами. Об этом говорится в ответе на обращение, опубликованное в среду, 29 декабря, на сайте офиса главы государства.

В тексте петиции отмечалось, что «люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы».

«Учитывая указанное, я обратился в кабинет министров Украины с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования», — заметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский напомнил, что в условиях распространения особо опасных инфекционных заболеваний принудительная вакцинация не противоречит украинскому законодательству.

«Согласно законам Украины, для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней», — подчеркнул президент.

С 8 ноября в стране обязали вакцинироваться работников сферы образования и чиновников местных органов власти. До этого, 3 ноября, на Украине также прошла акция против принудительной вакцинации от коронавируса. На нее около здания Верховной рады собрались украинцы из разных областей страны.

Вместе с тем с 9 декабря в силу вступил приказ министерства здравоохранения Украины о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной. За отказ от вакцинации, к примеру, будут отстранять от работы представителей учреждений, предоставляющих социальные услуги.