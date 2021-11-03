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В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 на дрожжах
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В Киеве противники вакцинации собрались у стен Верховной рады

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Акция против принудительной вакцинации от коронавируса проходит около здания Верховной рады в Киеве 3 ноября.

Как передает корреспондент «Известий», люди выходят отстаивать свою точку зрения, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Отмечается, что к протесту присоединятся украинцы из разных областей страны.

«Мы требуем, чтобы нас, работников, которых отстранили, и те, кто отказались от принудительной вакцинации…что были нарушены наши трудовые конституционные права! Нас оставили без заработной платы, и это нарушение! То есть сейчас идет дискриминация по медицинским показателям. Этого быть не должно!» — рассказала одна из участниц акции.

Ранее в этот же день стало известно, что украинскую вакцину от COVID-19, основу которой составляют специальные гуманизированные дрожжи, протестируют в институтах Польши.

2 октября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, первый украинский препарат сойдет с линии уже в следующем году.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым правилам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения «красной зоны» карантина при наличии большого количества вакцинированных.

За сутки 2 ноября на Украине зарегистрировали более 23 тыс. случаев COVID-19. Также за минувшие сутки было госпитализировано 5935 человек. Умерли от последствий COVID — 720 человек.

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