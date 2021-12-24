Великая вакцинная стена: как мир прививался от COVID-19

Если первый год пандемии прошел под знаком растерянности всего мира перед неизведанным вирусом и сопровождался крайне жесткими ограничениями, казавшимися тогда беспрецедентными, то к началу 2021-го у мирового сообщества появился четкий план борьбы с COVID-19 — вакцинация . К декабрю, по данным Our World in Data, полную иммунизацию прошли 47,7% населения Земли, но распределение препаратов по-прежнему осталось неравномерным. Если страны с высоким доходом смогли начать кампанию бустерных прививок и вакцинацию детей, то в бедных государствах только 6,3% населения достался хотя бы один спасительный укол .

Быстрее, выше, сильнее

«Это начало борьбы с нашим общим врагом — коронавирусом», — торжественно и еле сдерживая слезы объявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 8 декабря 2020 года, в день, когда 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан первой в мире вне клинических испытаний получила прививку от COVID-19 . C того дня Соединенное королевство демонстрировало феноменальные темпы вакцинации, в один из мартовских дней привив сразу более 844 тыс. человек. Впрочем, позднее кампания замедлилась, и к концу нынешнего года полностью привитыми в Британии оказались около 74% населения — куда скромнее, чем, например, на Кубе, в Португалии и Чили.

Вскоре вслед за британцами вакцинную кампанию начал и покинутый ими Евросоюз. Ее старт был намечен на 27 декабря 2020 года и должен был стать, по определению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, «трогательным моментом единства». Но единства не вышло ни тогда, ни позднее .

Сначала три страны ЕС — Венгрия, Словакия и Германия — поспешили начать вакцинацию на 24 часа раньше остальных стран-членов . И это были лишь «цветочки». В последующие недели на фоне перебоев в производстве вакцины AstraZeneca государства союза принялись переругиваться между собой и с Великобританией на тему того, кому первому должны достаться спасительные дозы . Дошло до того, что уже в конце января ЕК обязала всех европейских поставщиков запрашивать разрешение на экспорт вакцин из ЕС. И лишь в декабре в Брюсселе сочли, что этот запрет может быть снят в январе 2022 года.

К середине февраля страны G7 и Евросоюз, на которые сообща приходится всего 13% населения планеты, заказали у разных производителей более половины всех имевшихся на тот момент мировых запасов препаратов, тогда как 130 стран не получили ни одной дозы .

Дополнительным знаком суеты вокруг вакцин на фоне их первоначальной нехватки стало решение Венгрии заказать для национальной кампании партии китайских препаратов и российского «Спутника V». При этом Будапешт не стал ждать одобрения этих вакцин со стороны европейского регулятора — Европейского агентства лекарственных средств (которое, к слову, по-прежнему так и не разрешило использование в ЕС в«Спутника V). Впрочем, Венгрия не прогадала: как показало исследование местных ученых, сравнивших между собой пять используемых в стране препаратов от коронавируса, «Спутник V» оказался самым эффективным в защите от летального исхода.

К концу 2021 года, пережив массовые протесты антиваксеров и противников внедрения «паспортов здоровья», Европа в целом сумела привить большую половину взрослого населения своих стран. Кое-где — например, в Ирландии, Мальте, Португалии и Исландии, — двойную дозу получили свыше 90% взрослых . В 11 странах, по данным Statista, этот показатель составил свыше 80%. Подпортили благостную общеевропейскую картину разве что Румыния и Болгария, где привились 46% и 30,5% населения соответственно.

И уже с середины осени, наряду с Израилем, США и Канадой, Европа дала старт кампании по ревакцинации и расширила прививки на подростков от 12 лет, а кое-где и на детей с 5 лет.

Впрочем, ряду стран и этого показалось мало, тем более что осенью Европу накрыла очередная мощная волна коронавируса. В ноябре Австрия первой в ЕС объявила о намерении сделать вакцинацию обязательной с 1 февраля 2022 года . И не исключено, что примеру Вены вскоре последуют и другие. По крайней мере, в декабре глава ЕК заявила, что всему ЕС пора «подумать об обязательной вакцинации» против коронавируса.

Тише едешь — дальше будешь

Большой азиатский регион раскачивался на вакцинацию куда неспешней США и Европы. В Азии контроль над эпидемией в начальный период был намного лучше, смертность куда ниже, потому и необходимость в экстренной иммунизации казалась гораздо меньше . Плюсом более позднего и размеренного процесса вакцинации в Азии стало то, что к весне 2021 года в других регионах мира успели привиться свыше 200 млн человек. Это дало властям хорошую возможность учесть логистические осечки других, а многим сомневающимся людям — время передумать в пользу уколов.

Но уже в апреле стало очевидно, что позволить себе и дальше роскошь ожидания регион не может. В Индии обнаружили супер-заразный штамм «Дельта» , и на фоне его стремительного расползания по миру Азия принялась колоться ударными темпами.

В декабре уровень вакцинации в большинстве стран региона, включая Китай, Малайзию, Камбоджу, Японию, Австралию и Бутан, превысил 70% населения. В Сингапуре он и вовсе составил около 90% . При этом часть азиатско-тихоокеанских государств успела поставить прививки от COVID-19 и значительному числу детей.

В итоге нынешнюю осеннюю волну коронавируса, когда в ряде стран Европы число ежедневных случаев заболевания стало вновь достигать десятков тысяч, Азия прошла спокойно. Но не только благодаря тому, что регион вовремя поднажал с уколами, но и за счет крайне острожного подхода властей к послаблению ограничительных мер и давней привычки населений — еще со времен эпидемии SARS — к масочному режиму.

— Вакцины работают, но пока их недостаточно. Сохранение некоторых противоинфекционных мер, таких как ношение масок, было важной частью подхода Японии к борьбе с пандемией, даже несмотря на то, что показатели вакцинации резко возросли. И соблюдая несколько основных мер, можно вернуться к «почти нормальному состоянию», сохраняя при этом контроль над COVID-19, — пояснила «Известиям» эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото.

Лучше быть богатым и здоровым

Вступающая в третий год пандемия в очередной раз высветила общеизвестный факт — мировое неравенство. В данном случае — в доступе к вакцинам . И никакие призывы Всемирной организации здравоохранения и различных благотворительных организаций к обеспеченным препаратами странам активнее делиться с бедными не заставили первых отказаться от принципа «своя рубашка ближе к телу».

По данным ВОЗ, к концу 2021 года порядка 110 стран, в основном с высоким и средним уровнем доходов, заявили о проведении дополнительных программ иммунизации для своих вакцинированных граждан, тогда как около 40 государств так и не сумели привить хотя бы 10% населения. Сейчас во всем мире ежедневно делается в восемь раз больше бустерных прививок, чем первых уколов в странах с низким уровнем дохода. Как итог — лишь 6,3% граждан в последних получили по крайней мере одну дозу , свидетельствуют данные Our World in Data.

Хорошая новость в том, что производители вакцин заметно нарастили свои мощности: как ожидается, в 2022 году Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca и Pfizer совместно выпустят 12 млрд доз, что позволит дважды сделать укол 75% населения мира .

— Наши данные показывают: если нам не потребуется перенастраивать вакцины против новых вариантов, к марту 2022 года будет достаточно вакцин, если не возникнет других серьезных проблем, — подтвердили «Известиям» этот оптимистичный тренд в британской научно-аналитической компании Airfinity.

Впрочем, как показал уходящий 2021 год, «жадность» богатых государств на дозы для бедных стран стала не единственным препятствием на пути всеобщей вакцинации. Многие неразвитые государства также подвела слабость инфраструктуры здравоохранения, сильно осложнившая хранение и распространение препаратов, и высокий уровень недоверия населения к спасительным дозам . Опрос Африканского центра по контролю заболеваний в 15 странах Черного континента продемонстрировал: 43% африканцев всерьез считают, что их используют в качестве подопытных кроликов для испытания западных вакцин.

Показательный пример: всего за несколько дней до того, как в ЮАР был впервые обнаружен вариант «Омикрон», чиновники от здравоохранения в этой стране отказались от новых поставок доз от Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson, опасаясь, что уже имевшиеся на тот момент запасы в 16 млн инъекций могут испортиться из-за недостаточного спроса.