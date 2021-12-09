На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников

Правительство Украины 9 декабря расширило список профессий, представители которых будут отстраняться от работы при отказе от вакцинации от коронавируса, к перечню были добавлены также чиновники.

«С 9 декабря вступает в силу приказ министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной. На этот раз речь идет о представителях предприятий, учреждений и организаций, которые принадлежат к сфере управления центральной исполнительной власти», — заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, за отказ от вакцинации будут отстранять представителей учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных заведений и работниках предприятий, которые имеют стратегическое значение для государства.

По словам Ляшко, эти меры не будут касаться тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины.

С 8 ноября в стране обязали вакцинироваться работников сферы образования и чиновников местных органов власти.

3 ноября на Украине прошла акция против принудительной вакцинации от коронавируса. На нее около здания Верховной рады собрались украинцы из разных областей страны.

Ранее, 2 октября, глава минздрава Украины сообщил, что власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, первый украинский препарат сойдет с линии уже в следующем году.