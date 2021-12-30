Девушка изрезала десяток автомобилей в Москве

Девушка повредила несколько автомобилей премиум-класса в московском дворе в среду, 29 декабря.

Злоумышленница проткнула колеса машин, нанесла глубокие порезы по металлу и оставила на поверхностях надписи, касающиеся одной из группировок экстремистской направленности.

Обратившаяся с заявлением в полицию Надежда К. рассказала «Известиям», что многие владельцы пострадавших авто в Руновском переулке пока еще не в курсе произошедшего.

«Кто-то еще не знает, что их машину повредили, то есть кто-то еще может не быть дома, отдыхает и не в курсе. То есть вот оттуда пришла, вот здесь вот всё прошла, потом вот тот дом, наш дом и потом пошла в сторону Климентовского переулка и все машины, которые там припаркованы, стояли ночью, все были повреждены. У всех спущены колеса, у всех, как правило, по кузову каким-то шилом, потому что до металла дошло, говорят, что у кого-то буквы написаны, у кого-то даже крыши повреждены и фары разбиты», — рассказала она.

По словам Надежды, когда она писала заявление в полиции, правоохранители ей сказали, что, судя по записям с ближайших камер, вместе с девушкой был еще мужчина.

В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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