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Эксперты спрогнозировали понижение цен на ряд продуктов после праздников

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О подорожании ряда товаров на 3–7% в России к Новому году «Известия» сообщали еще в начале декабря прошлого года. Отмечалось, что в первую очередь речь идет о продуктах питания: мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкоголе. Редакция «Известий» выяснила, цены на какие продукты понизятся после предпраздничного ажиотажа.

Батонная стена: Минсельхоз спрогнозировал цены на хлеб и масло в феврале
По сравнению с ноябрем эти продукты подорожают в пределах 2,1-2,2%

Андрей Коннов, CEO коммуникационного агентства Konnov media, рассказал, что падение цен коснется лишь некоторых продуктов, прежде всего — скоропортящихся.

«Ритейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь — для владельцев карт лояльности», — сказал он.

По словам специалиста, в связи с новым уловом будет дешеветь рыба прежнего улова.

В то же время он отметил, что в целом снижения цен на продукты питания, за исключением упомянутых, ждать не приходится. Он связал это с ослаблением рубля, на которое влияет политика Банка России по укреплению ключевой ставки и санкции.

«Всё это подстегивает рост цен на удобрения и комплектующие, сельскохозяйственную технику, что отражается на стоимости продуктов. Сказывается и антисанкционная политика России по отношению к зарубежным поставщикам», — добавил он.

Елена Доронкина, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com, также заявила, что после новогодних праздников можно заметить падение цен в магазинах. Она тоже связала это с завозом нового урожая и новыми поступлениями на склады.

«Лидером по снижению цен становится сахар, так как в России его производство всегда опережает потребление, а часть продукции экспортируется за рубеж. На втором месте по снижению цен стоят свинина и мясо птицы, в связи с тем что после праздников спрос на них среди населения падает. Скорее всего, дешевле станут морепродукты, икра и красная рыба — на них спрос спадет естественным путем», — рассказала она.

Эксперт добавила, что хлебобулочные изделия, масло, крупы и макароны, на которые перед Новым годом наблюдается мировой рост цен, также подешевеют после праздников.

В то же время в конце декабря «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство сообщали, что к февралю в рознице может подорожать: пшеничная мука — на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2% относительно ноябрьских показателей. Несмотря на то, что на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти. Если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, к весне 2022 года инфляция начнет притормаживать, прогнозировали экономисты.

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