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Прокуратура Украины направила в суд обвинение против Аксенова

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Прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт против главы Крыма Сергея Аксенова и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, их подозревают в госизмене. Об этом говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в среду, 29 декабря.

Обвинительный акт касается восьми человек, в частности, Аксенова и Поклонской, а также председателя госсовета Крыма Владимира Константинова и других должностных лиц.

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По данным ведомства, их обвиняют «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации».

Ранее, 7 декабря, суд на Украине удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской по делу о «государственной измене». Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры на решение Шевченковского районного суда.

На Украине экс-прокурора Крыма Поклонскую обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти и военных преступлениях. В октябре представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что она разыскивается «за государственную измену» против Украины, а также находится под санкциями Киева и еще нескольких стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, подчеркивал, что Киев намерен добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде.

15 октября Поклонская указывала на то, что призывы властей Украины к ее экстрадиции свидетельствуют о «дипломатическом невежестве» Киева. Она напомнила, что Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несет обязанности, в частности уважать другие страны и действовать в рамках закона.

В МИД Кабо-Верде подтвердили, что Киев обращался к властям страны, чтобы обсудить возможность экстрадиции Поклонской, но получил отказ. Представитель ведомства назвал шуткой подобные призывы Украины и рекомендовал не обращать на них внимания.

Наталья Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. В мае 2014 года вступила в должность прокурора Республики Крым. 13 октября 2021-го президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона, а также 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым «временно аннексированной территорией». Москва многократно призывала Украину уважать выбор крымчан, сделанный в ходе голосования при соблюдении всех норм международного права.

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