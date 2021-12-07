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Суд на Украине утвердил ходатайство о задержании Поклонской

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Суд на Украине удовлетворил ходатайство прокурора о задержании посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской по делу о «государственной измене». Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает пресс-служба суда.

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«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», — говорится в заявлении на сайте госоргана.

Так, соответствующее решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры на решение Шевченковского районного суда. Прежним постановлением было отказано в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на задержание Поклонской.

На Украине российского дипломата и экс-прокурора Крыма обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти и военных преступлениях. В октябре представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Поклонская разыскивается «за государственную измену» против Украины, а также находится под санкциями Киева и еще нескольких стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь подчеркивал, что Киев намерен добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде.

Бывший прокурор Крыма указывала на то, что призывы властей Украины к ее экстрадиции свидетельствуют о «дипломатическом невежестве» Киева. Она напомнила, что Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несет обязанности, в частности уважать другие страны и действовать в рамках закона.

В МИД Кабо-Верде подтвердили, что Киев обращался властям страны, чтобы обсудить возможность экстрадиции Поклонской, но получил отказ. Представитель ведомства назвал шуткой подобные призывы Украины и призвал не обращать на них внимания.

13 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя свое назначение, Поклонская рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и даже прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.

Наталья Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. В мае 2014 года вступила в должность прокурора Республики Крым.

Полуостров вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона, а также 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым «временно аннексированной территорией». Москва многократно призывала Украину уважать выбор крымчан, сделанный в ходе голосования при соблюдении всех норм международного права.

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