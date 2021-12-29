Аналитик назвал условие роста цен на бензин в 2022 году

Индексная цена бензина Аи-92 может в пике дойти до 66–67 тыс. рублей, а то и до 70 тыс., если рубль к концу 2022 года ослабнет на величину ожидаемой инфляции — до 77–78 рублей за доллар США. Об этом заявил «Известиям» Андрей Дьяченко, главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов «Петролеум Трейдинг», комментируя сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о том, что вряд ли произойдет росте цен на бензин в следующем году.

Ранее в среду, 29 декабря, глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в 2022 году. Он подчеркнул, что оптовая стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 снижается уже длительное время и находится на уровне начала 2021 года. Он добавил, что демпферный механизм регулярно корректируется и позволяет сдерживать цены.

По словам Дьяченко, механизм долгосрочного роста цен на основные нефтепродукты на внутреннем рынке заложен в саму систему ценообразования.

«Постепенно внутренние котировки выравниваются с экспортными значениями. В краткосрочной перспективе сглаживать волатильность призван демпфер. Но, как показала практика, от роста рублевых оптовых цен он не уберегает», — констатировал аналитик.

Он рассказал, что с 2018 года долларовая верхняя граница индексов оптовых цен на бензины и дизель в России находится в диапазоне $800–850, но краткосрочно один раз наблюдался рост до $900.

«Это устойчивая граница. Но даже если заложить ее рост, то смещение будет не более чем на $50. Это не критично. Критично другое — динамика рубля к доллару», — сказал он.

Государство, по словам специалиста, в первую очередь заботится о сохранении стабильности розничных цен на автозаправочных станциях (АЗС). Поэтому в случае описанного ФАС сценария «ожидаемо будут применяться инструменты ручного регулирования» цен, отметил он. Это скорее негативно сказывается на долгосрочной ситуации на рынке, так как демпфер не помогает небольшим независимым участникам рынка и не уберегает их от убытков в ситуации высоких оптовых и контролируемых розничных цен, пояснил аналитик.

Тем не менее, ФАС продемонстрировала и продолжает демонстрировать активную вовлеченность в сохранение нормальной рабочей рыночной системы, обеспечивая доступными ей инструментами насыщение внутреннего рынка, считает Дьяченко. Он выразил надежду, что «шоковых ситуаций» в 2022 не возникнет и участники будут работать с выгодой для всех — по всей цепочке от конечных потребителей до добывающих компаний.

В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что демпфер для сглаживания колебаний топливных цен работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Он сообщил, что без него «бензин был бы дороже рублей на 15».

Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если российские цены выше экспортных, компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.