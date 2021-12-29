В ФАС усомнились в росте цен на бензин в 2022 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ожидает, что цены на бензин и дизельное топливо резко вырастут в 2022 году. Об этом в среду, 29 декабря, заявил глава службы Максим Шаскольский.

По его словам, оптовые цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 снижаются уже длительное время и находятся на уровне начала 2021 года, добавил глава ФАС.

«Вопрос в том, чтобы было насыщение внутреннего рынка. Если на внутреннем рынке будет достаточно, соответственно, достаточно объемов на бирже, и будет снижение цены и на 2022 год. <…> Мы не ожидаем какого-то резкого роста [цен],тем более демпферный механизм, который существует, он эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать», — рассказал Шаскольский в эфире телеканала RTVI.

10 декабря замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявил, что принятые правительством меры позволят удержать цену бензина на автозаправках (АЗС) в 2022 году в пределах инфляции, но в опте этого можно достичь при корректировке демпфера.

Он добавил, что меры, связанные с субсидированием поставок топлива на Дальний Восток, позволят сдерживать цену «достаточно эффективно».

В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний топливных цен работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Он подчеркнул, что без него «бензин был бы дороже рублей на 15».

Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Так, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если же российские цены выше экспортных, компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.