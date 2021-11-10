Министр энергетики оценил работу топливного демпфера в России

Демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в России работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном 10 ноября.

Отвечая на вопрос о корректировке демпфера на топливо с учетом роста цены на нефть, Шульгинов отметил, что без него «бензин был бы дороже рублей на 15».

«Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность», — отметил министр.

3 ноября в пресс-службе кабмина заявили, что динамика роста цен на автомобильных заправочных станциях России к середине IV квартала находится на уровне расчетной инфляции. Чтобы сохранить стабильность на рынке в 2022 году, правительство страны рассмотрит новые меры.

В частности, вице-премьер Александр Новак поручил провести анализ работы демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год. Также он распорядился рассмотреть возможность последующего расширения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1 процентный пункт.

3 сентября заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал «Известиям», что ведомству удалось стабилизировать ситуацию на рынке, избежав жесткого запрета на экспорт бензина. По его словам, Минэнерго совместно с ФАС ежедневно проводит собрания, на которых тщательно отслеживается ситуация на рынке.

В том же месяце независимые АЗС предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) принять меры для стабилизации внутреннего топливного рынка.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Так, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. Если же российские цены выше экспортных, то компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.