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Министр энергетики оценил работу топливного демпфера в России

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Демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в России работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном 10 ноября.

Отвечая на вопрос о корректировке демпфера на топливо с учетом роста цены на нефть, Шульгинов отметил, что без него «бензин был бы дороже рублей на 15».

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«Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность», — отметил министр.

3 ноября в пресс-службе кабмина заявили, что динамика роста цен на автомобильных заправочных станциях России к середине IV квартала находится на уровне расчетной инфляции. Чтобы сохранить стабильность на рынке в 2022 году, правительство страны рассмотрит новые меры.

В частности, вице-премьер Александр Новак поручил провести анализ работы демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год. Также он распорядился рассмотреть возможность последующего расширения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1 процентный пункт.

3 сентября заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал «Известиям», что ведомству удалось стабилизировать ситуацию на рынке, избежав жесткого запрета на экспорт бензина. По его словам, Минэнерго совместно с ФАС ежедневно проводит собрания, на которых тщательно отслеживается ситуация на рынке.

В том же месяце независимые АЗС предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) принять меры для стабилизации внутреннего топливного рынка.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Так, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. Если же российские цены выше экспортных, то компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

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