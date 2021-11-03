Правительство России рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива

Динамика роста цен на автомобильных заправочных станциях России к середине IV квартала находятся на уровне расчетной инфляции. Чтобы сохранить стабильность на рынке в 2022 году правительство страны рассмотрит новые меры, сообщили в пресс-службе кабмина по итогам стратегической сессии по текущей ситуации на топливном рынке страны в среду, 3 ноября.

Совещание провел вице-премьер Александр Новак, который поручил провести анализ работы демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год. Также он распорядился рассмотреть возможность последующего расширения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1 процентный пункт.

«В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов. Кроме того, по поручению Александра Новака будет проведен дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива и рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год», — указано в публикации.

Кроме того, в ходе сессии поднимались вопросы текущей динамики оптовых, биржевых и розничных цен на нефтепродукты, экономики производства, запаса топлива. Помимо этого, спикеры поделились прогнозами и оценками развития ситуации на конец 2021 и начало 2022 года. При этом особое внимание на переговорах уделялось ситуации на рынке керосина.

Участники сессии сошлись во мнении, что во многом удержанию роста цен способствует работа демпферного механизма, скорректированного весной этого года для снижения давления оптового рынка на розничный.

«Для сохранения стабильной динамики цен и достаточности поставок на рынке Дальнего Востока участники заседания также обсудили меры по поддержке перевозок топлива железнодорожным транспортом для нужд дальневосточных потребителей», — добавили в пресс-службе.

3 сентября заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал «Известиям», что ведомству удалось стабилизировать ситуацию на рынке, избежав жесткого запрета на экспорт бензина. По его словам, Минэнерго совместно с ФАС ежедневно проводит собрания, на которых тщательно отслеживается ситуация на рынке.

В том же месяце независимые АЗС предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) принять меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. Бизнес попросил решить проблему несоответствия оптовых и розничных цен на бензин, сообщали «Известия» со ссылкой на письмо Независимого топливного союза (НТС) главе ФАС Максиму Шаскольскому. Объединение предложило в том числе увеличить нормативы биржевой торговли — до 25% по бензину и 15% — по дизелю, внести корректировки в механизм демпфера и рекомендовать нефтяным компаниям привести розничные цены в соответствие с оптовыми.