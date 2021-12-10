ФАС допустила удержание цены бензина в 2022-м в пределах инфляции из-за демпфера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что принятые правительством России меры позволят удержать цену бензина на автозаправках (АЗС) в 2022 году в пределах инфляции, но в опте этого можно будет достичь при корректировке демпфера. Об этом заявил журналистам заместитель главы ФАС Виталий Королев в кулуарах Международного энергетического форума в пятницу, 10 декабря.

«2021 год был довольно волатильным и местами нервным, особенно в августе. Я не думаю, что 2022 год будет таким же», — сказал Королев.

Он полагает, что меры, которые предлагаются сейчас, вместе с мерами, связанными с субсидированием поставок топлива на Дальний Восток, позволят сдерживать цену «достаточно эффективно».

«Тот комплекс мер, который принимается, и то внимание, которое правительство, ФАС и Минэнерго этому уделяют, позволяют надеяться на то, что нам удастся удержать ситуацию в рамках прогнозной инфляции в 2022 году», — сказал он.

Замглавы ФАС напомнил, что антимонопольщики уже направляли ряд предложений по корректировке демпфирующего механизма и по увеличению объемов обязательной продажи топлива на бирже. Сейчас эти вопросы обсуждаются, доложены вице-премьеру Александру Новаку «на прошлой неделе в очередной раз».

«Мы ждем системных решений, которые позволят нам уже на основании решения правительства это всё в жизнь проводить. Какое именно решение будет принято, мы чуть позже узнаем», — заключил Королев.

17 ноября уже сообщалось о планах корректировки демпфирующего механизма, тогда ФАС предложила не увеличивать индикативную цену в формуле демпфера на 5% в 2022 году, а также сократить ее максимально возможное превышение на торгах для выплаты демпфера — с 20% до 10%. Ведомство предложило изменить и расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизель на два показателя — лето/межсезонье и зима — и установить для них соответствующие требования.

За несколько дней до этого глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Министр подчеркнул, что без него «бензин был бы дороже рублей на 15».

3 ноября в пресс-службе кабмина заявили, что динамика роста цен на российских АЗС к середине IV квартала этого года находилась на уровне расчетной инфляции. Новак поручал проанализировать работу демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год.

Демпфирующий механизм создали для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Так, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. Если же российские цены выше экспортных, компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.