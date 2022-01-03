Россиянам рассказали об оплате за работу в выходные и праздничные дни

Привлечь сотрудника в работе в выходные возможно только с его письменного согласия, а оплачиваться такая работа должна в двойном размере, сообщает «Дума ТВ».

«Если вы все-таки решились выйти на работу в выходной, оплачивать ваш труд обязаны в соответствии со 153-й статьей Трудового кодекса, а именно: не менее чем в двойном размере. При этом форма оплаты, установленная вашим трудовым договором, не имеет никакой разницы. Будь это сдельные расценки или, например, тарифная ставка, всё должно быть рассчитано в двойном размере», — отмечает портал.

При этом вместо двойной оплаты сотрудник может выбрать выходной день — работа в выходной или праздничный день будет оплачена в стандартном размере, а выбранный день отдыха оплачиваться не будет.

Исключения составляют работники творческой сферы — например, СМИ или театра — для них оплата труда в выходные и праздничные дни определяется либо коллективным договором или локальным актом, либо условиями трудового договора.

В случае если работодатель принуждает сотрудника работать в выходные дни, он может получить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — до 70 тыс. рублей.

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года.

В Совете Федерации поддержали эту идею. По словам заместителя председателя комитета по экономической политике верхней палаты парламента Ивана Абрамова, согласно текущему законодательству, администрации субъектов имеют право объявлять 31 декабря выходным днем в своем регионе.

В сентябре пресс-служба правительства РФ сообщила, что кабмин утвердил производственный календарь на 2022 год. Отмечалось, что отдыхать в новогодние праздники россияне будут с 31 декабря по 9 января, а 1 и 2 января, выпадающие на выходные и совпадающие с нерабочими днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.