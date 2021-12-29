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В ГД запланировали принять законопроект о гражданстве в начале 2022 года

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Законопроект гражданстве РФ будет принят Госдумой в начале 2022 года. Об этом в среду, 29 декабря, заявил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат КПРФ Леонид Калашников.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации» ранее в этот день. Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

Кроме того, проект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ, а также расширяет перечень преступлений, за которые предусмотрено его лишение.

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