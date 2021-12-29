В комитете ГД пообещали оперативно рассмотреть закон о гражданстве

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству готов оперативно и всесторонне рассмотреть новый законопроект о гражданстве России. Об этом 29 декабря заявил первый зампред комитета Даниил Бессарабов.

«Тема очень актуальна, она является следствием того времени, в котором мы сегодня находимся. Закон о гражданстве в действующей редакции принимался в начале 2000 годов. Это принципиально иное государство, гражданство России становится притягательным. Мы заинтересованы, чтобы проект был рассмотрен оперативно и всесторонне», — цитирует его «РИА Новости».

По словам депутата, положения обновленной редакции законопроекта о гражданстве России очень важны.

«Есть и крайности, например, как миграционный кризис в Европе. Мы должны сегодня все связанные с этим нюансы прописать», — отметил Бессарабов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации».

Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства страны. Кроме того, там говорится о расширении перечня преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства.