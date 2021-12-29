В России могут расширить перечень влекущих за собой лишение гражданства преступлений

В России может быть расширен перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства страны. Соответствующие положения содержатся в законопроекте «О гражданстве РФ», внесенном в Госдуму в среду, 29 декабря, президентом Владимиром Путиным.

Так, наряду с преступлениями террористической направленности в список попали некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

При этом прекращение гражданства ввиду совершения преступления, а также из-за использования подложных документов будет подлежать обязательному согласованию с главой государства.

«Это позволит повысить уровень защищенности граждан Российской Федерации в связи с принятием в отношении их решений о прекращении гражданства Российской Федерации и учесть все обстоятельства при принятии таких решений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо прочего, документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского паспорта. Так, исключительный порядок принятия в гражданство планируется распространить на тех, кто имеет особые заслуги перед РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, а также на лиц, которые ввиду своей профессии представляют интерес для страны. При этом инвесторов и квалифицированных специалистов не включили в категорию лиц, имеющих основания на упрощенное получение гражданства.