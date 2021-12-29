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Эксперты оценили калорийность новогоднего стола

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За новогодним столом россияне набирают в среднем 2,6 тыс. калорий. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает «Газета.Ru», опираясь на данные, предоставленные компанией — производителем спортивного оборудования Hasttings.

Согласно результатам исследования, самыми любимыми новогодними блюдами жителей России являются салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», а также бутерброды с красной икрой и со шпротами. Из горячих блюд россияне отдают предпочтение курице, запеченной в духовке с гарниром из картофеля.

Застольный враг: как снизить вред от новогоднего ужина
Диетологи советуют поосторожничать с оливье, селедкой под шубой и даже мандаринами

Также высококалорийны сырокопченые колбасы (600 ккал на 100 г), сыр (около 350 ккал) и красная слабосоленая рыба (186 ккал).

По словам экспертов, довольно много калорий содержится и в алкогольных напитках. Так, в одном бокале шампанского (объемом 150 мл) в среднем около 170 ккал, а в 100 г водки, коньяка и виски — свыше 200 ккал.

Суммарно с десертом число калорий за новогодний ужин составляет в среднем почти 2600 ккал, а если не выходить из-за новогоднего стола до утра, можно набрать более 5 тыс. ккал., резюмировали специалисты.

При этом они уточнили, что суточная норма для мужчин — 2100 ккал, а для женщин — 1600 ккал.

В целях избавления от «излишков» новогоднего ужина в 2500 ккал, потребуется пять часов позаниматься на велотренажере, четыре часа на беговой дорожке и от трех до пяти часов попрыгать на батуте, отметили специалисты.

«Не стоит сразу бежать в спортзал, чтобы сжечь лишние калории новогодней ночи. Это может дать дополнительную нагрузку на сердце и привести к печальным последствиям», — рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию, член Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины Марина Березовская.

Ранее, 29 декабря, врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина назвала способы избежать переедания за новогодним столом. Специалист отметила, что важно есть небольшими порциями и чередовать приемы пищи с другими занятиями, делая перерывы. Это могут быть прогулка, подвижные игры или танцы. Таким образом, организм успеет получить сигналы о сытости.

Терапевт добавила, что если речь идет об однократном переедании, то это не страшно, так как организм довольно быстро вернется в привычный режим. Однако ввиду того, что новогодние праздники длятся довольно долго, регулярное переедание может привести к более серьезным последствиям для здоровья.

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