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Врач назвала способы избежать переедания за новогодним столом

Врач Луканина рассказала, как избежать переедания за новогодним столом
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Врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина рассказала «Известиям», каких действий рекомендуется избегать за праздничным столом, чтобы избежать переедания.

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По словам врача, праздники, тем более затяжные, — это испытание для организма, потому что нарушается режим работы органов пищеварительного тракта. Пища поступает не в определенные промежутки времени, а хаотично. Обстановка, в которой осуществляется прием пищи, также имеет огромное влияние на пищеварение, а праздничный стол сервирован должным образом, поэтому у человека повышаются аппетит и настроение, что неминуемо приводит к перееданию.

Как отметила терапевт, при хаотичном поступлении пищи в организме происходит незаметное на первый взгляд перерастяжение стенок желудка.

«Стенки нашего желудка выстланы в том числе и нервными клетками, которые заведуют функцией управления процессами нашего пищеварения (химическая обработка — продвижение пищевого комка — всасывание нутриентов). Система сигналов голода-насыщения очень сложна. И такие гормоны, как грелин (производится желудком) и YY- пептид (вырабатывающийся подвздошной кишкой), играют в этом ведущую роль: необходимо около 20 минут, чтобы наш головной мозг получил сигналы о сытости. Во время застолья чаще и случаются переедания и данные сигналы «запаздывают», а позже мы обнаруживаем чувство тяжести и понимаем, что съели больше, чем требовалось», — объяснила Луканина.

Поэтому так важно есть небольшими порциями и чередовать приемы пищи с другими занятиями, делая перерывы. Это может быть прогулка, подвижные игры или танцы. Таким образом организм успеет получить сигналы о сытости.

Терапевт добавила, что если речь идет об однократном переедании, то это не страшно, так как организм довольно быстро вернется в привычный режим. Однако ввиду того что новогодние праздники длятся довольно долго, регулярное переедание может привести к более серьезным последствиям для здоровья.

Врач также рекомендовала быть осторожными с любыми напитками за праздничным столом.

«За столом, как правило, и так есть «тяжелые» по составу блюда, которые трудно перевариваются. Если к ним добавляются любые напитки, то нагрузка на пищеварительные железы вырастает. Вот почему желательно минимально запивать пищу, и если вы планируете чаепитие, то отделить его от других приемов еды. Стоит помнить также о том, что соки и газированные напитки сами по себе имеют высокую калорийность», — уточнила специалист.

Кроме того, Луканина обратила внимание на то, что алкоголь сам по себе усиливает чувство голода (даже когда человек не хочет есть) и способствует выработке грелина — гормона аппетита, что в итоге провоцирует переедание. В вопросе употребления алкоголя можно порекомендовать только умеренность, заключила она.

Ранее, 8 декабря, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем опасно переедание мандаринов.

Она предостерегла от слишком большого употребления фруктов людей с повышенной кислотностью желудочного сока, при язвенных и эрозивных поражениях желудка, поскольку в плодах содержится много фруктовых кислот, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка. Кроме того, по словам специалиста, в день детям рекомендуется не более двух фруктов, а взрослым — не более четырех, потому что они могут быть причиной аллергических реакций.

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