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Юрист оценил вероятность возвращения смертной казни в России

Юрист Комсолев оценил вероятность возвращения смертной казни в России
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Возвращение к смертной казни в России привело бы к ухудшению положения права в стране, считает правозащитник, юрист, судья в отставке Владимир Комсолев. Об этом он заявил в среду, 29 декабря, в беседе с «Известиями».

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Ранее в этот день на сайте Конституционного суда была опубликована книга председателя ЕС Валерия Зорькина, в которой автор предполагает, что в будущем Россия вернется к смертной казни.

По мнению Комсолева, предположение было сделано с целью предотвращения тяжких преступлений.

«Хотя научно доказано, что смертная казнь или ее отсутствие не являются сдерживающим фактором для совершения преступлений особой тяжести. Людей, у которых правовое мышление, эта информация никак не касается. Преступники же, вероятно, не откажутся от совершения противоправных действий из-за страха перед смертной казнью», — заявил правозащитник.

Комсолев напомнил, что 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни, и, несмотря на то что протокол до сих пор не ратифицирован, эта мера наказания не применяется. Тем не менее смертная казнь не отменена в России, просто приговор к ней не может быть приведен в исполнение, отметил он.

«Поэтому суды и не выносят такие приговоры, согласно постановлению № 3-П КС. Но это не значит, что в будущем к этой мере наказания не вернутся. Однако, по моему мнению, возвращение к смертной казни стало бы ухудшающим положения права в нашей стране. Я искренне верю, что мораторий не отменят», — сказал юрист.

Последний смертельный приговор в России привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного не разглашалось.

В августе текущего года сообщалось, что в исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному сроку содержится 538 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена на пожизненное лишение свободы.

Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержатся 11 осужденных на смертную казнь, которым благодаря введению моратория приговор был заменен на срок лишения свободы до 25 лет.

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