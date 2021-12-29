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Диетолог опровергла миф о «жиросжигающем» эффекте ананаса

Диетолог Джорова: ананас не помогает сжигать жир
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Ананас не помогает сжигать жир. Об этом заявила врач-диетолог Оренбургского областного центра общественного здоровья и профилактики Галина Джорова, слова которой передает 29 декабря «Российская газета».

«В составе ананаса содержится бромелайн, который способствует нормализации жирового обмена. Но уже имеющийся подкожный жир никакой бромелайн не растворит», — объяснила Джорова.

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При этом она отметила, что пандемия привела к увеличению числа людей с лишним весом. Так, по ее словам, многие в этот период стали больше времени находиться дома и есть сладкое.

Кроме того, стресс тоже является спусковым крючком для переедания, так как еда — самый простой способ расслабиться, добавила врач.

По словам диетолога, при составлении правильного рациона важно отталкиваться не от веса и объема еды, а от ее калорийности. В среднем, как сказала Джорова, для женщины достаточно 1800–2200 килокалорий в сутки, для мужчины — 2500–2800

Она подчеркнула, что белки, жиры и углеводы должны присутствовать в каждом приеме пищи.

Ранее, 8 декабря, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, чем опасно переедание мандаринов.

Она предостерегла от слишком большого употребления фруктов людей с повышенной кислотностью желудочного сока, при язвенных и эрозивных поражениях желудка, поскольку в плодах содержится много фруктовых кислот, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка. Кроме того, по словам специалиста, в день детям рекомендуется не более двух фруктов, а взрослым — не более четырех, потому что они могут быть причиной аллергических реакций.

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