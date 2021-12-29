Байден не исключил возможности встретиться с Путиным в январе

Президент США Джо Байден не исключил возможности беседы с российским лидером Владимиром Путиным в январе. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает журналистский пул Белого дома.

«Посмотрим», — цитирует «РИА Новости» его ответ на вопрос, намерен ли хозяин Овального кабинета лично встретиться с Путиным в следующем месяце.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

Ранее, 25 декабря, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос о месте проведения следующей встречи Владимира Путина и Джо Байдена в настоящее время не обсуждается.

Представитель Кремля пояснил, что, прежде чем говорить о возможных новых контактах двух лидеров, нужно сначала провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны НАТО.

Кроме того, по словам Пескова, встреча президентов возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на этих консультациях.

Россия и США 10 января проведут встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января должна состояться многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

7 декабря прошел онлайн-саммит лидеров США и РФ, который продлился два часа. Позже в Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер, лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.