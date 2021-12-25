Песков назвал условие для новой встречи Путина и Байдена

Вопрос о месте проведения следующей встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в настоящее время не обсуждается. Об этом 25 декабря сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Об этом [месте проведения встречи] пока даже речи не идет, даже близко», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о месте проведения следующей встречи лидеров.

Представитель Кремля пояснил, прежде чем говорить о возможных новых контактах двух лидеров, нужно сначала провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны НАТО.

Кроме того, по словам, Пескова, встреча президентов возможна только после того, как будут достигнуты конкретные договоренности на этих консультациях.

«Мы говорили о том, что, похоже, это [встреча по гарантиям безопасности] состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы», — подчеркнул он.

23 декабря пресс-секретарь президента РФ заявил, что переговоры по предложенным Россией гарантиям безопасности не затронут вопросы стратегической стабильности — существующего формата консультаций Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что, приведут ли переговоры к новой встрече Путина и Байдена, будет зависеть от риторики американских коллег во время диалога.

В тот же день посол США в Москве Джон Салливан выразил готовность Соединенных Штатов совместно с НАТО взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что США на переговорах с РФ не пойдут на компромисс по вопросам отношений с союзниками по НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

16 июня состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве. По итогам лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности и договорились о продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). С тех пор состоялось два раунда консультаций США и РФ.