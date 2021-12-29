Девочка из Перми оставила письмо Деду Морозу в лесу и получила подарок

Глафира Родионова из Перми гостила у дедушки с бабушкой, когда решила оставить в лесу письмо Деду Морозу, в котором рассказала о хороших отметках и мечте. Под Новый год зимний волшебник разыскал девочку и лично вручил подарок, о котором она мечтала, сообщил 29 декабря «Пятый канал».

«Это письмо добрые люди принесли мне, а дальше уже было дело техники. Дедушка Мороз ведь сотрудничает с органами полиции, потому что дети часто забывают писать адреса», — объяснил волшебник.

Мечта Глафиры — профессиональный микрофон для пения — сбылась не только силами новогодней магии и волшебства, но и с помощью современных технологий — соцсетей и неравнодушных людей — эльфов и фей. Во время прогулки по лесу письмо девочки увидела Галина Виноградова.

«Разместила в соцсетях информацию о том, что посмотрите, какие у нас дети интересные, верят в мечту. И начали приходить разные комментарии по этому поводу. Люди предлагали: давайте мы разыщем эту девочку, давайте скинемся и купим ей подарки», — рассказала Галина.

Когда всё было готово для новогоднего чуда, осталось разыскать в Перми восьмилетнюю Глафиру и помочь ей встретиться с Дедом Морозом. Встреча произошла в парке, где девочка рассказывала волшебнику стихи, а он вручил ей за это красивую коробку с подарком.

По словам мамы Глафиры Яны Родионовой, девочка ходит на балет, играет на скрипке, а с новым микрофоном еще и поет каждый день. В соцсетях отметили, что после такой новогодней истории, может появиться новая традиция — оставлять письма Деду Морозу под Новый год в лесу.

В начале декабря Дед Мороз рассказал о разнице в мечтах взрослых и детей. Он отметил, что взрослые часто бывают обременены кредитами, а дети традиционно грезят игрушками и сладостями. Также зимний кудесник раскрыл секрет о составе своего семейства. У Деда Мороза из московской усадьбы есть жена — Матушка Метелица. Вместе с ними живет его названная внучка Снегурочка.