Дед Мороз назвал отличия в мечтах детей и взрослых к Новому году

Дед Мороз из московской усадьбы поделился, о каких подарках к Новому году чаще всего мечтают взрослые и дети. Он отметил, что взрослые часто бывают обременены кредитами, а дети традиционно грезят игрушками и сладостями.

«Маленький человечек — слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, «гаджеты», — сообщил Дед Мороз 3 декабря в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что игрушки по-прежнему ожидаемы детьми, только становятся они «более кибернетико-электрическими», как назвал их исполнитель желаний. Говоря о мечтах взрослых, Дед Мороз посетовал, что «заказы» ему направляют часто не по адресу.

«Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают», — напутствовал он.

Ранее специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков рассказал, какой подарок самый популярный у детей в Новый год. Он отметил, что продажи подобного товара начали расти еще в ноябре.

А опрос россиян выявил самые нежелательные новогодние презенты. Лидером антирейтинга стали неподходящие или ненужные предметы гардероба: футболки, носки, халаты.