Дед Мороз рассказал о своей семье

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал о своей семье. Так, у волшебника есть жена Матушка Метелица, вместе с ними живет его названная внучка Снегурочка.

Говоря о жене, Дед Мороз сообщила, что она «в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие».

«Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей», — отметил он в беседе с журналистами «РИА Новости».

Кроме погоды Метелица занимается хозяйством — накрывает на стол, следит за убранством теремов и видом своего мужа, рассказал волшебшик.

На территории московской усадьбы у Снегурочки есть отдельный терем. Дед Мороз признался, что Снегурочка — его названная внучка, а кто ее родители он уже не помнит, а та не говорит, хоть и уважает их.

«Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей», — сказал волшебник.

По его словам, Снегурочка очень заботливая, хоть и ледяная девочка.

Также в беседе с журналистами Дед Мороз поделился идеями для подарков, которые можно вручить каждому. Он отметил, что игрушки по-прежнему ожидаемы детьми, только становятся «более кибернетико-электрическими».

1 декабря в Московском регионе начала работать новогодняя почта Деда Мороза. До 31 декабря можно опустить письмо с заветным желанием в специально оформленный почтовый ящик.