Новогодняя почта Деда Мороза заработала в Московской области

В Московском регионе начала работать новогодняя почта Деда Мороза. Почта России запустила почту для писем главному волшебнику в своих отделениях, музеях, выставочных центрах и на центральных площадях.

Вплоть до 31 декабря, последнего дня уходящего года, можно опустить письмо с заветным желанием в специально оформленный почтовый ящик.

«Подмосковье сегодня» отмечает, что в этом году есть возможность отправить письмо не только в Великий Устюг, главному Деду Морозу, но и его товарищам из других регионов — карельскому молодому волшебнику Паккайне, Урал Морозу, Ямалу Ири, марийскому Йушто Кугыза, татарскому Кыш Бабаю, чувашскому Хел Мучи, удмуртскому Тол Бабаю и якутскому Чысхаану.

В середине ноября сообщалось, что в этом году отменили новогодние представления для детей в Кремле. Детей также не будут в этом году приглашать на Всероссийскую Кремлевскую елку, которая обычно проходит в конце декабря. Причина — ситуация с распространением COVID-19.