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Пушков раскритиковал понятие «позитивной дискриминации»

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Международные конвенции осуждают и отвергают дискриминацию в любом виде, и у этого правила не может быть исключений. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков во вторник, 28 декабря.

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Таким образом он прокомментировал сообщение политолога-американиста Малека Дудакова, где в том числе говорилось, что «белый сегодня в США имеет 33% шансов поступить в Гарвардский университет, а черный — 95%», что характеризуется как «позитивная» дискриминация.

«Важнейшая черта ультралиберальной контркультуры — чудовищное лицемерие и искажение самой сути понятий, на которых основана человеческая цивилизация, таких, как семья, женщина, мужчина, раса, пол и т.д. В этом плане контркультура, проповедуемая и навязываемая ультралибералами и леваками, — это антицивилизация», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

2 декабря Пушков назвал движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны») мощным фактором дезорганизации общественной жизни в Соединенных Штатах. По его словам, «американские правители еще не осознали до конца, какого демона они выпустили наружу».

21 ноября Пушков назвал призывы к революции в США «кашей из пустых лозунгов». Таким образом он прокомментировал протесты в США, начавшиеся после оправдания подростка Кайла Риттенхауса по делу о двойном убийстве в городе Кеноша.

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