Матч Швейцария–США на МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отмене матча между сборными США и Швейцарии на молодежном чемпионате мира по хоккею из-за коронавируса. Положительный тест показали двое американских хоккеистов, говорится в заявлении федерации, опубликованном 28 декабря.

«Результат игры будет засчитан как победа Швейцарии со счетом 1:0 по пенальти в соответствии с правилами Международной федерации хоккея», — сказано в релизе.

Также федерация уточнила, что для сборной США под вопросом остается матч 29 декабря против команды Швеции. Повторное тестирование игроков на COVID-19 покажет, сыграют ли действующие золотые призеры чемпионата мира среди юниоров со шведами.

«Мы крайне разочарованы, особенно наши игроки. Мы работаем в постоянно меняющихся условиях, и это очень сложно. Мы с самого начала следовали протоколу турнира и будем продолжать делать всё возможное, чтобы наши игроки имели возможность принять участие в чемпионате мира среди юниоров», — приводит слова генерального менеджера сборной США Джона Ванбисбрука The Athletic.

Ранее из соревнований чемпионата выбыл капитан сборной Швейцарии Симон Кнак. Его отправили на 10-дневный карантин.

Сборные США и Швейцарии — соперники российской команды по группе B. Российская команда 28 декабря обыграла швейцарцев во втором матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:2. За день до этого сборная России уступила Швеции со счетом 3:6.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии.