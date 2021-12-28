В Москве обсудили проведение суперфинала конкурса «Лидеры России»

Наблюдательный совет конкурса «Лидеры России», в рамках которого эксперты ищут наиболее талантливых и перспективных управленцев со всей страны, подвел итоги финалов треков и региональных финалов, а также обсудил проведение суперфинала конкурса, намеченного на следующий год. В ходе заседания первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что 840 тыс. человек из всех регионов России и 150 стран мира приняли участие в конкурсе за время его существования.​

«Все без исключения принимали активное участие в проведении полуфиналов и окружных мероприятий, во встречах с участниками, мастер-классах, лекциях. Спасибо вам огромное, это действительно крайне важно, когда члены наблюдательного совета не только наблюдают, но еще сами активно вовлечены в эту работу», — отметил Кириенко.

В 2021 году в рамках конкурса работали восемь профильных направлений: «Информационные технологии», «Международный», «Государственное управление», «Культура», «Студенты», «Здравоохранение», «Наука», а также «Бизнес и промышленность»

Главная миссия конкурса — «создание условий для развития, созидания, самосовершенствования», добавил первый замглавы администрации президента.

В 2021 году в конкурсе активнее, чем в предыдущие годы участвовали девушки. Кроме того, в программе «Здравоохранение» в этом году участие приняли мама и дочь.

Ранее, 25 сентября, в треке «Наука» победили 33 ученых из 15 регионов РФ.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, финал трека «Наука» объединил участников из самых разных профессиональных областей: географов-экспедиторов, химиков, молекулярных биологов, генетиков, физиков, геологов, почвоведов, лингвистов, а также представителей других специальностей.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». 30 июля президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей», в ходе которой высоко оценил деятельность платформы.

Как напомнил глава государства, площадка создавалась в 2018 году «для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей».

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