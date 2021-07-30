Путин высоко оценил работу платформы «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым, в ходе которой высоко оценил деятельность платформы. Об этом 30 июля говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как напомнил глава государства, площадка создавалась в 2018 году «для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей».

«За это время немало сделано», — подчеркнул президент.

В свою очередь, Комиссаров рассказал российскому лидеру, что к сегодняшнему дню на платформе 26 проектов, а более 8 млн человек уже поучаствовали.

В это году запущен конкурс, который стал продолжением «Большой перемены», проект называется «Твой ход», в нем зарегистрировались более 500 тыс. человек, отметил он.

По словам Комиссарова, также у платформы есть флагманский проект — «Лидеры России». В нем задействованы те, кто имеет опыт управления.

«Победители этого конкурса очень востребованы. У нас во время этого проекта — около 300 назначений на такие серьезные посты. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных компаний, федеральные директора, главврачи больниц и другие», — добавил гендиректор АНО.

15 июля в Москве прошла встреча победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» клуба «Эльбрус». На ней были подведены итоги работы клуба за три года. В рамках встречи презентовали проект «Деловое сообщество», представляющий собой площадку для членов клуба.