Апокалипсис вчера: страшилки Дюрера, рок в Пхеньяне и споры о гендере

Северная Корея проникается рок-музыкой, автор «Человека-амфибии» пророчит интернет, а Дюрер вырезает на дереве конец света. Все книги нашей последней в текущем году подборки литературных новинок — нон-фикшн. Но истории тут не менее захватывающие, чем в самых увлекательных романах. А еще это отличные варианты, чтобы положить своим друзьям-интеллектуалам под елочку. «Известия» рекомендуют!

«Дни освобождения. Laibach и Северная Корея»

Редакторы-составители: Мортен Тровик, Жан «Валнуар» Симулен

Есть книги, которые приятно читать, но еще приятнее дарить — большого формата, на хорошей бумаге, с красивыми иллюстрациями. Среди зимних изданий такого рода выделяется вот этот фолиант. Не альбом с репродукциями и не книга воспоминаний, а 200-страничный сборник материалов, где задокументировано одно удивительное и резонансное событие шестилетней давности, о котором писали крупнейшие мировые СМИ, — концерт словенской арт-группы Laibach в Северной Корее.

С одной стороны, это первый настоящий рок-концерт — с видеопроекцией и светомузыкой — в абсолютно закрытой от внешнего мира коммунистической стране. Рок-музыки там де-факто не существует, как не существует и подходящих площадок — выступление проходило в концертном зале, чрезвычайно похожем на советское ДК (фотографии прилагаются): кресла с красной обивкой, бархатный занавес. Другие виды КНДР также вызывают странное чувство дежавю — кажется, вот еще одна цветная фотолетопись СССР времен перестройки.

Фото: Предоставлено Individuum

Столкновение культур — сам по себе любопытный сюжет, но у этого концерта есть еще один подводный сюжет. Laibach — не просто кавер-группа, поющая западные рок-хиты в специфической обработке (и иногда собственные песни), а провокационный арт-коллектив, который организовался еще в советской Югославии и в своих акциях проявляет тоталитарные черты в масскульте капитализма. В их версии даже поп-шлягер вроде Live is Life напоминают военные марши. Ловкость аранжировки — и безобидный хит дискотек превращается в музыку, которая уместно звучит и в Пхеньяне. Как справедливо пишет философ Славой Жижек, чьи тексты приводятся в книге, вылазка Laibach — это перформанс, который говорит о западном мире больше, чем о Северной Корее.

Помимо фотографий, плакатов и теоретических статей в альбом вошли фрагменты арт-манифестов, репортажи, интервью и даже переписка с северокорейскими чиновниками.

«Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны»

Наталья Конрадова

Книга дает даже больше, чем обещает заглавие. Монография журналиста и культуролога Натальи Конрадовой рассказывает о пассионариях первых лет интернета, которые стоят у истоков его русского сегмента. Однако не менее, а то и более интересные страницы исследования посвящены предыстории, точнее даже предшественникам, предкам интернета. Например, есть глава о футурологических прозрениях советского авангарда и причудливых связях прозы фантаста Александра Беляева с реальными научными проектами. Или — о кибернетической альтернативе косыгинской реформы. В послевоенном СССР сформировалась научная школа, которая предлагала вместо вживления элементов хозрасчета строить социализм на основе системы вычислительных машин. Фантастика наяву — чем не Большой Брат, который всё знает и всё контролирует.

Фото: Предоставлено АСТ

Или вот, совсем малоизученная проблема. Когда темпы развития науки опережают самые смелые мечты, ее уже не отличить от паранауки, которая, в свою очередь, не только тормозит, но непредсказуемым образом подгоняет прогресс. Так, важной вехой в истории Рунета были вполне респектабельные проекты по изучению телепатии и экстрасенсорных способностей. Энтузиасты по обе стороны океана не только легитимизировали на какое-то время «исследования» в этих областях, но и заложили основы гражданской, неофициальной дипломатии во времена железного занавеса. Впоследствии поверх этой сетки контактов пролегла Всемирная паутина. Среди героев книги, ученых, пионеров интернета есть, например, писатель Андрей Платонов и энтузиаст телемостов Иосиф Гольдин.

«Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого»

Хелен Плакроуз, Джеймс Линдси

Один из главных научно-популярных бестселлеров последних лет — теперь и на русском. Споры на темы культуры отмены, феминизма и борьбы различных меньшинств за свои права регулярно сотрясают публичное поле даже в России — чего говорить уж о западном мире. И эта книга — полемичная, жесткая, но, как ни странно, вполне уважительная к оппонентам — лучший путеводитель по этому новому миру. Авторы Хелен Плакроуз и Джеймс Линдси получили широкую известность несколько лет назад благодаря участию в так называемой мистификации «исследования обид». Вместе с другими учеными они публиковали фиктивные, почти пародийные научные статьи (по преимуществу) в области гендерных исследований, чтобы высмеять уровень экспертизы академических журналов. Афера прошла с блеском. Тексты не только были опубликованы, но даже получили награды.

Фото: Предоставлено Individuum

Можно сказать, что в своем исследовании Плакроуз и Линдси объясняют, как же такая мистификация стала вообще возможна. Как ни странно, всему виной постмодернизм. Фуко, Бодрийяр (вдохновитель «Матрицы»), Делёз, Деррида и другие признанные классики мысли XX века, акцентируя несовершенства познания, фактически уничтожили концепт «объективной реальности» и тем самым превратили и наше знание о мире, и отдельную личность в продукт господствующей культуры. Прикладные постмодернисты, которые пришли им на смену, скрестили ключевые тезисы предшественников, их беспримерный пессимизм с гражданским активизмом, унаследованным от марксистов, и стали менять мир. Авторы подробно рассказывает об постколониальной теории, интерсекциональном феминизме, исследованиях полноты и других модных научных течениях, которые в упрощенной версии уже давно проникли в массы и влияют на нашу жизнь.

«Жан Ренуар»

Паскаль Мерижо

Впервые на русском языке вышла масштабная биография кинорежиссера Жана Ренуара, написанная Паскалем Мерижо (перевод с французского Сергея Козина и Ирины Мироненко-Маренковой). Труд этот столь же противоречив, как и его герой. С одной стороны, поражает объем текста: в книге более 800 страниц, пусть и около сотни из них — справочный материал. Автор последовательно прослеживает длинный жизненный путь Ренуара, детально рассказывает о работе над фильмами, отношениях с актерами, продюсерами, прессой. С другой стороны, здесь нет ни интервью или каких-то развернутых прямых речей, ни основательного киноведческого анализа. Кажется, Мерижо интереснее не творчество, а именно личность Ренуара, которого он сравнивает с хамелеоном, говоря об умении его подстраиваться под ожидания, изменчивости и загадочности натуры, обманчивости сложившегося (не без участия самого режиссера) публичного облика.

Фото: Предоставлено Издательством «Роузбад»

«Ответ на вопрос: «Что же такое кино?» мы найдем не только в фильмах Жана Ренуара, но и в его биографии. Что же такое кино? Да именно это», — декларирует Паскаль Мерижо. И книга действительно читается как основа фильма. Точнее, очень длинного сериала. Весьма современный формат!

Но как ни оценивай выбранную автором линию, для нашей страны данное издание безальтернативно. Других книг про создателя «Великой иллюзии» и «Правил игры» на русском просто нет. Отец режиссера — великий импрессионист Огюст Ренуар — в России по-прежнему куда известнее, хотя для мирового киноискусства это равновеликие фигуры. Быть может, работа Мерижо поможет устранить несправедливость.

«Апокалипсис» Дюрера

Аккурат к ретроспективе Альбрехта Дюрера в Эрмитаже подготовили «Откровение святого Иоанна Богослова» с иллюстрациями гения Северного Возрождения. Цикл из 15 полноформатных ксилографий (гравюр на дереве) по мотивам «Апокалипсиса» — вершина жанра, одна из самых известных и новаторских работ Дюрера, давшая импульс развитию европейской тиражной графики. И конечно, ценители искусства видели эти изображения не раз, в том числе и на недавней выставке в Москве. Но впервые они выпущены в нашей стране в виде факсимиле оригинального издания 1511 года (напечатано с экземпляра из собрания ГМИИ им. Пушкина). В нем каждая левая страница разворота занята текстом на старонемецком — готическая вязь восхищает сама по себе. А правая страница — собственно иллюстрация Дюрера, воспроизведенная в максимально возможном качестве.

Фото: Предоставлено Издательством «Арт-Волхонка»

Но и это не всё. В дополнение к факсимиле приводится полный русскоязычный вариант «Откровения» (синодальный перевод), где выделены именно те места, которые проиллюстрировал Дюрер. И здесь же — увеличенные репродукции фрагментов гравюр. А третий блок издания содержит научные статьи и комментарии.