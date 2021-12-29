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Апокалипсис вчера: страшилки Дюрера, рок в Пхеньяне и споры о гендере

Главные литературные новинки декабря
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Северная Корея проникается рок-музыкой, автор «Человека-амфибии» пророчит интернет, а Дюрер вырезает на дереве конец света. Все книги нашей последней в текущем году подборки литературных новинок — нон-фикшн. Но истории тут не менее захватывающие, чем в самых увлекательных романах. А еще это отличные варианты, чтобы положить своим друзьям-интеллектуалам под елочку. «Известия» рекомендуют!

«Дни освобождения. Laibach и Северная Корея»

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Редакторы-составители: Мортен Тровик, Жан «Валнуар» Симулен

Есть книги, которые приятно читать, но еще приятнее дарить — большого формата, на хорошей бумаге, с красивыми иллюстрациями. Среди зимних изданий такого рода выделяется вот этот фолиант. Не альбом с репродукциями и не книга воспоминаний, а 200-страничный сборник материалов, где задокументировано одно удивительное и резонансное событие шестилетней давности, о котором писали крупнейшие мировые СМИ, — концерт словенской арт-группы Laibach в Северной Корее.

С одной стороны, это первый настоящий рок-концерт — с видеопроекцией и светомузыкой — в абсолютно закрытой от внешнего мира коммунистической стране. Рок-музыки там де-факто не существует, как не существует и подходящих площадок — выступление проходило в концертном зале, чрезвычайно похожем на советское ДК (фотографии прилагаются): кресла с красной обивкой, бархатный занавес. Другие виды КНДР также вызывают странное чувство дежавю — кажется, вот еще одна цветная фотолетопись СССР времен перестройки.

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Фото: Предоставлено Individuum
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Столкновение культур — сам по себе любопытный сюжет, но у этого концерта есть еще один подводный сюжет. Laibach — не просто кавер-группа, поющая западные рок-хиты в специфической обработке (и иногда собственные песни), а провокационный арт-коллектив, который организовался еще в советской Югославии и в своих акциях проявляет тоталитарные черты в масскульте капитализма. В их версии даже поп-шлягер вроде Live is Life напоминают военные марши. Ловкость аранжировки — и безобидный хит дискотек превращается в музыку, которая уместно звучит и в Пхеньяне. Как справедливо пишет философ Славой Жижек, чьи тексты приводятся в книге, вылазка Laibach — это перформанс, который говорит о западном мире больше, чем о Северной Корее.

Помимо фотографий, плакатов и теоретических статей в альбом вошли фрагменты арт-манифестов, репортажи, интервью и даже переписка с северокорейскими чиновниками.

«Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны»

Наталья Конрадова

Книга дает даже больше, чем обещает заглавие. Монография журналиста и культуролога Натальи Конрадовой рассказывает о пассионариях первых лет интернета, которые стоят у истоков его русского сегмента. Однако не менее, а то и более интересные страницы исследования посвящены предыстории, точнее даже предшественникам, предкам интернета. Например, есть глава о футурологических прозрениях советского авангарда и причудливых связях прозы фантаста Александра Беляева с реальными научными проектами. Или — о кибернетической альтернативе косыгинской реформы. В послевоенном СССР сформировалась научная школа, которая предлагала вместо вживления элементов хозрасчета строить социализм на основе системы вычислительных машин. Фантастика наяву — чем не Большой Брат, который всё знает и всё контролирует.

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Фото: Предоставлено АСТ
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Или вот, совсем малоизученная проблема. Когда темпы развития науки опережают самые смелые мечты, ее уже не отличить от паранауки, которая, в свою очередь, не только тормозит, но непредсказуемым образом подгоняет прогресс. Так, важной вехой в истории Рунета были вполне респектабельные проекты по изучению телепатии и экстрасенсорных способностей. Энтузиасты по обе стороны океана не только легитимизировали на какое-то время «исследования» в этих областях, но и заложили основы гражданской, неофициальной дипломатии во времена железного занавеса. Впоследствии поверх этой сетки контактов пролегла Всемирная паутина. Среди героев книги, ученых, пионеров интернета есть, например, писатель Андрей Платонов и энтузиаст телемостов Иосиф Гольдин.

«Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого»

Хелен Плакроуз, Джеймс Линдси

Один из главных научно-популярных бестселлеров последних лет — теперь и на русском. Споры на темы культуры отмены, феминизма и борьбы различных меньшинств за свои права регулярно сотрясают публичное поле даже в России — чего говорить уж о западном мире. И эта книга — полемичная, жесткая, но, как ни странно, вполне уважительная к оппонентам — лучший путеводитель по этому новому миру. Авторы Хелен Плакроуз и Джеймс Линдси получили широкую известность несколько лет назад благодаря участию в так называемой мистификации «исследования обид». Вместе с другими учеными они публиковали фиктивные, почти пародийные научные статьи (по преимуществу) в области гендерных исследований, чтобы высмеять уровень экспертизы академических журналов. Афера прошла с блеском. Тексты не только были опубликованы, но даже получили награды.

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Фото: Предоставлено Individuum
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Можно сказать, что в своем исследовании Плакроуз и Линдси объясняют, как же такая мистификация стала вообще возможна. Как ни странно, всему виной постмодернизм. Фуко, Бодрийяр (вдохновитель «Матрицы»), Делёз, Деррида и другие признанные классики мысли XX века, акцентируя несовершенства познания, фактически уничтожили концепт «объективной реальности» и тем самым превратили и наше знание о мире, и отдельную личность в продукт господствующей культуры. Прикладные постмодернисты, которые пришли им на смену, скрестили ключевые тезисы предшественников, их беспримерный пессимизм с гражданским активизмом, унаследованным от марксистов, и стали менять мир. Авторы подробно рассказывает об постколониальной теории, интерсекциональном феминизме, исследованиях полноты и других модных научных течениях, которые в упрощенной версии уже давно проникли в массы и влияют на нашу жизнь.

«Жан Ренуар»

Паскаль Мерижо

Впервые на русском языке вышла масштабная биография кинорежиссера Жана Ренуара, написанная Паскалем Мерижо (перевод с французского Сергея Козина и Ирины Мироненко-Маренковой). Труд этот столь же противоречив, как и его герой. С одной стороны, поражает объем текста: в книге более 800 страниц, пусть и около сотни из них — справочный материал. Автор последовательно прослеживает длинный жизненный путь Ренуара, детально рассказывает о работе над фильмами, отношениях с актерами, продюсерами, прессой. С другой стороны, здесь нет ни интервью или каких-то развернутых прямых речей, ни основательного киноведческого анализа. Кажется, Мерижо интереснее не творчество, а именно личность Ренуара, которого он сравнивает с хамелеоном, говоря об умении его подстраиваться под ожидания, изменчивости и загадочности натуры, обманчивости сложившегося (не без участия самого режиссера) публичного облика.

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Фото: Предоставлено Издательством «Роузбад»

«Ответ на вопрос: «Что же такое кино?» мы найдем не только в фильмах Жана Ренуара, но и в его биографии. Что же такое кино? Да именно это», — декларирует Паскаль Мерижо. И книга действительно читается как основа фильма. Точнее, очень длинного сериала. Весьма современный формат!

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Но как ни оценивай выбранную автором линию, для нашей страны данное издание безальтернативно. Других книг про создателя «Великой иллюзии» и «Правил игры» на русском просто нет. Отец режиссера — великий импрессионист Огюст Ренуар — в России по-прежнему куда известнее, хотя для мирового киноискусства это равновеликие фигуры. Быть может, работа Мерижо поможет устранить несправедливость.

«Апокалипсис» Дюрера

Аккурат к ретроспективе Альбрехта Дюрера в Эрмитаже подготовили «Откровение святого Иоанна Богослова» с иллюстрациями гения Северного Возрождения. Цикл из 15 полноформатных ксилографий (гравюр на дереве) по мотивам «Апокалипсиса» — вершина жанра, одна из самых известных и новаторских работ Дюрера, давшая импульс развитию европейской тиражной графики. И конечно, ценители искусства видели эти изображения не раз, в том числе и на недавней выставке в Москве. Но впервые они выпущены в нашей стране в виде факсимиле оригинального издания 1511 года (напечатано с экземпляра из собрания ГМИИ им. Пушкина). В нем каждая левая страница разворота занята текстом на старонемецком — готическая вязь восхищает сама по себе. А правая страница — собственно иллюстрация Дюрера, воспроизведенная в максимально возможном качестве.

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Фото: Предоставлено Издательством «Арт-Волхонка»

Но и это не всё. В дополнение к факсимиле приводится полный русскоязычный вариант «Откровения» (синодальный перевод), где выделены именно те места, которые проиллюстрировал Дюрер. И здесь же — увеличенные репродукции фрагментов гравюр. А третий блок издания содержит научные статьи и комментарии.

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