Путин во время саммита СНГ отдельно встретился с лидером Казахстана Токаевым

Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев во время неформального саммита СНГ провели отдельную встречу. Российский лидер пригласил президента Казахстана вновь приехать в РФ в начале 2022 года.

«Конечно, вопросы, которые вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация. Ну это прямо ключевые вещи. Поэтому, конечно, если бы вы нашли время где-то в начале года, мы были бы очень рады вас видеть», — сказал российский лидер.

Токаев в ответ дал согласие.

«Хорошо. Спасибо, Владимир Владимирович», — сказал он.

Неформальная встреча глав государств — участников СНГ проходит 28 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее 28 декабря политолог Денис Денисов поделился мнением с «Известиями» о том, что доминирующей темой на предстоящей неформальной встрече глав государств — участников СНГ станет Украина. Эксперт также указал, что некоторые представители стран СНГ поддержат позицию России в отношении НАТО, в том числе по вопросу нерасширения Североатлантического альянса.

25 декабря в Кремле сообщили, что в во встрече глав государств — участников СНГ примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.