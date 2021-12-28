В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений

В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений 2021-12-28 14:52:03"> 2021-12-28 14:52:03 2021-12-28 14:52:03 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Вильфанд: в РФ зафиксировали самое большое количество опасных явлений в этом году

28 декабря 2021, 14:56 0

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин