В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений
В России был установлен новый рекорд по числу опасных погодных явлений, произошедших за год. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» во вторник, 28 декабря.
«В этом году было зафиксировано самое большое количество опасных явлений. За 11 месяцев (данные за декабрь не пришли. — Ред.) произошло 1155 опасных явлений на территории страны. До сих пор самое большое количество было в 2008 году —1090», — рассказал Вильфанд.
Как отметил метеоролог, в прошлом году в РФ была зафиксирована 1 тыс. опасных явлений. Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году, уточнил Вильфанд.
К числу опасных погодных явлений относится, в частности, «черная пурга», которая несколько раз за пять лет наблюдается в регионах на севере России.
По словам Вильфанда, «черная пурга» возникает, когда скорость ветра очень большая, практически ураганная, больше 30 м/с.
При таком выпадении осадков видимость снижается до нескольких десятков метров, объяснил эксперт.
9 декабря в Норильске из-за «черной пурги» более 100 жителей района Кайеркан провели ночь в Городском центре культуры. Движение общественного транспорта в городе возобновилось утром 10 декабря.
Подобные погодные аномалии в Норильске не редкость. Так, 24 декабря, в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения из-за штормового ветра праздничной елки, которую власти города установили в преддверии Нового года.