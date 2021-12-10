Вильфанд рассказал о необычном погодном явлении на севере России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 10 декабря, перечислил в комментарии Пятому каналу причины возникновения снежного урагана, который на севере страны называют «черная пурга».

«Черная пурга» возникает, когда скорость ветра очень большая, практически ураганная, больше 30 м/с. При такой скорости и выпадении осадков в виде снега, так завьюживает, что не видно ни зги. Видимость снижается до нескольких десятков метров», — объяснил Вильфанд.

Как сообщил метеоролог, понятия «черная пурга» в науке не существует, данный сленг появился в северных регионах России. На севере снег обычно очень пушистый, поэтому сильный ветер может поднять его в в воздух, из-за чего образуется «снежная воронка».

В таких условиях трудно передвигаться, метель сносит пешеходов. Такое погодное явление можно наблюдать в Магаданской области, в Норильске и на Чукотке несколько раз за 10–15 лет, добавил он. В ряде регионов используются веревки, с помощью которых можно передвигаться, «чтобы не снесло и направление пути не потерять», сообщил эксперт.

По его словам, на европейской территории России «черная пурга» возникает редко, так как в основе аномалии лежит разница температуры воздуха над континентом и океаном.

«В атмосфере должна быть очень сильная неустойчивость. Этому способствует два фактора. Во-первых, очень быстрое понижение температуры воздуха по вертикали, во-вторых, возникновение так называемого градиентного ветра, что бывает именно зимой, когда на небольшом пространстве значительно отличается давление», — заключил Вильфанд.

Накануне в Норильске из-за «черной пурги» более 100 жителей района Кайеркан провели ночь в Городском центре культуры. Движение общественного транспорта в городе возобновилось утром 10 декабря, сообщил портал «Таймырский телеграф», добавив, что предприятия города перешли к обычному режиму работы. Так, сотрудников Надеждинского металлургического завода доставляют на производство согласно расписанию, уточнило издание.